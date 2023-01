Momenti di tensione tra commerciante e agente, che estrae il taser: video virale sui social

VASTO. In città non si parla di altro in queste ore. Prima di pubblicare ci siamo presi del tempo per analizzare la questione e cercare di capire cosa sia realmente successo.

Questa mattina ci sono stati momenti di tensione in via Crispi. Il tutto sembra sia partito da un banale parcheggio in divieto di sosta con conseguente intervento degli agenti di Polizia.

Protagonista della vicenda un noto commerciante vastese con sua moglie. La situazione è degenerata in pochi istanti, tanto che un agente ha estratto anche il taser tra lo stupore dei presenti.

Sono stati attimi concitati e alla fine l'uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni. Le immagini del video però sono forti e quest'ultimo è diventato subito virale facendo scattare diverse polemiche tra i vastesi.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda.