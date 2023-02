Esce fuori strada a Rio Vivo con una Yaris

TERMOLI. Polizia di Stato, 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e Vigili del fuoco intervenuti intorno all’ora di pranzo nel quartiere di Rio Vivo, a causa di un incidente stradale, che per fortuna non ha prodotto conseguenze di rilievo. Una Toyota Yaris condotta da una giovane del posto è uscita fuori strada, ma la ragazza, che è uscita da sola all’abitacolo, è stata soccorsa in primis dal padre, che ha provveduto anche alla rimozione del veicolo. La giovane è stata accompagnata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo direttamente dai familiari.