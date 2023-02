Blitz antidroga tra Molise e Roma, otto misure cautelari

Tolleranza zero

Tolleranza zero gio 02 febbraio 2023

ISERNIA. È scattata nella notte per proseguire nella mattinata di oggi una maxi operazione antidroga. Gli agenti della Questura di Isernia, diretta dal questore Vincenzo Macrì, ed in particolare della Squadra Mobile comandata dal commissario capo Gianluca Vesce, ha eseguito su delega della Procura, tra la provincia di Isernia e la città di Roma, otto misure cautelari emesse dal Gip presso il Tribunale di Isernia. Nella rete otto persone indagate per detenzione e spaccio di stupefacenti.