Incendio in una concessionaria di via Corsica

TERMOLI. Fiamme divampano nell'ufficio di una concessionaria, in via Corsica, a pochi metri dalle auto disposte in esposizione sul piazzale. Immediata, nella tarda serata di ieri, è giunta alla sala operativa del 115, la richiesta d'intervento e la squadra in turno del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli si è portata repentinamente sul posto.

Tempestiva l'opera di spegnimento dell'incendio, prima che il rogo potesse estendersi sul piazzale e avvolgesse le autovetture.

Sul posto è intervenuta anche la volante del commissariato di Polizia di via Cina, per le opportune attività investigative, che verranno condotte assieme al personale del Nia, il Nucleo Investigativo Antincendi, del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso.

