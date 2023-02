Banda di ladri messa in fuga da Ururi verso la Puglia

URURI. Non c’è tregua per gli abitanti del basso Molise. Continuano gli episodi che mettono a repentaglio sicurezza e tranquillità dei residenti e ancora una volta nel mirino dei banditi è finito l’abitato di Ururi.

Per fortuna, come avvenuto già precedentemente, anche nell’occasione, i malviventi di turno sono stati messi in figura, prima che potessero scorrazzare indisturbati a far danni in paese.

In quattro, almeno, sono fuggiti verso la strada provinciale che porta da Ururi alla Puglia.

Ad agire i Carabinieri della stazione locale e i militari dell’Arma della compagnia di Larino in servizio sul radiomobile.

Non è escluso che la banda di malfattori fosse già entrata in azione nel recente passato in tutto il comprensorio frentano, viene segnalato lo spostamento di una berlina di colore scuro, di marca tedesca, le cui targhe sono ovviamente infedeli. Resta valido l’appello delle forze dell’ordine, a segnalare qualunque presenza sospetta che si avvisti sul territorio.