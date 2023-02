Incidenti, incendi e maltempo: nove persone soccorse dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Incidenti, incendi e maltempo hanno reso impegnativa la notte del primo fine settimana di febbraio per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, su tutto il territorio.

A Campobasso scontro due autovetture sull'innesto alla Tangenziale Est nei pressi del terminal dove sono rimaste coinvolte 6 persone, cinque delle quali trasportate in ospedale con tre ambulanze dal 118.

Si è reso necessario chiudere il tratto stradale per eseguire le operazioni di soccorso, sul posto i Carabinieri del capoluogo.

A Bojano, invece, incendio di una autovettura in un box condominiale, dove il proprietario dell'auto (trasportato in codice rosso in ospedale) ha rischiato molto cercando di spegnere le fiamme. Sempre nel comprensorio matesino, in agro di Monteverde, una macchina si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite. Infine, a causa forti delle raffiche di vento sono caduti alberi ad alto fusto sulla provinciale 73 dir E in agro di Montagano, anche qui strada chiusa al traffico il tempo necessario allo sgombero di tronchi e rami.

Galleria fotografica