Viadotto Santa Maria, colpo di grazia del vento sulle recinzioni

TERMOLI. Da un inverno all’altro, il vento che sferza il litorale sta per completare il suo (capo)lavoro, ossia divellere le barriere a protezione del viadotto Santa Maria in via Corsica.

Dal febbraio scorso il tratto di marciapiede più vicino alla costa è interdetto ai pedoni, a causa dei danni provocati dal maltempo e c’è una pratica di richiesta fondi che giace in Comune, ragione per cui non si è provveduto direttamente, tuttavia, con le raffiche degli ultimi tempi, anche quelle di questa notte, proprio da Nord-Est, è stato dato quasi il colpo di grazia, com’è possibile evincere dalle immagini che proponiamo.

Meglio correre subito ai ripari, prima che qualcuno dei pannelli e delle aste possa finire sulla strada.

Nelle prossime ore dovrebbero intervenire Vigili del fuoco e Polizia locale, alle prese stamani con alcuni cantieri nel centro cittadino, dove le impalcature, sempre a causa del forte vento, hanno creato problemi.

