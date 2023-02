«Troppi tentativi e furti d'auto commessi in viale Trieste, chiediamo più attenzione»

TERMOLI. Furti d’auto in viale Trieste, purtroppo non sono una novità. Così come le segnalazioni dei residenti che li subiscono, loro malgrado.

Un colpo avvenuto due giorni fa, venerdì, all’incrocio con via Polonia, per intenderci.

Il racconto di un residente: «In data 3 febbraio a Termoli in viale Trieste, sotto il palazzo residenziale bianco che affaccia sulla ferrovia ed adiacente all’ingresso dello stabile di Rete ferroviaria italiana, dove parcheggiano i lavoratori di Rfi e residenti della zona, è stata rubata la seconda macchina in un giro di 4 mesi a questa parte, sempre nella stessa settimana vari tentativi di furto sempre alle auto dei lavoratori Rfi e dei residenti, oltre alle auto rubate, vi è anche un tentativo di furto di un camper sempre nel medesimo posto. Già il 4 di ottobre fu rubata una macchina sempre nel solito posto, dove risulta essere suolo comunale da visure catastali. È un pezzo di strada ormai abbandonato a sé stesso dove manca asfalto e soprattutto videosorveglianza in questo punto buio, ormai diventato un market per i ladri di auto, e sia tutto lungo viale Trieste dove centinaia di pendolari e lavoratori lasciano le proprie auto. Si chiede maggiore attenzione alla zona, trattandosi di territorio comunale».