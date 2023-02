Via Corsica, Vigili del fuoco intervenuti sul viadotto Santa Maria

TERMOLI. Come anticipato nella mattinata di oggi, dopo i danni ulteriori provocati dal maltempo e dal vento che ha soffiato con forza nella notte tra sabato e domenica, nel primo weekend di febbraio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti in via Corsica, sul parapetto del viadotto Santa Maria, dove la recinzione era stata in parte divelta dalle raffiche.

In quel posto gli stessi Vigili del fuoco erano intervenuti un anno prima e il passaggio pedonale sul marciapiede era stato interdetto per motivi di sicurezza.

In questa circostanza, sia la circolazione pedonale che veicolare risultava ancora più a rischio. Segnalata dal 115 anche la necessità di un pronto ripristino dei luoghi.

Galleria fotografica