Incendio a Montecilfone: muore donna di 69 anni, ferito il marito

MONTECILFONE. Finisce in tragedia l'incendio divampato a Montecilfone, in una casa singola, nel centro abitato, in via Vicenza. Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita e il marito di 70 anni è stato trasportato all'ospedale San Timoteo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Guglionesi, nonché i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e il 118 Molise. Da chiarire le circostanze che hanno causato il rogo, sul luogo del dramma si sta recando anche il Pm della Procura di Larino che indagherà sull'accaduto, dove c'è anche il sindaco Giorgio Manes.

Sgomento in paese per quanto successo.