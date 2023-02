Trasferita all'obitorio del San Timoteo la salma della 71enne, s'indaga sul rogo

TERMOLI. Partito da Montecilfone il feretro con la salma della 71enne Amalia Rago, la donna che ha perso la vita nelle scorse ore nell’abitazione di via Vicenza, a causa di un incendio divampato all’interno.

Il cadavere della pensionata è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, a disposizione della Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo a riguardo.

Sul posto sono intervenuti oltre al magistrato titolare dell’indagine, i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Guglionesi, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e del nucleo investigativo antincendi (Nia) del comando provinciale di Campobasso.

Gli uomini del 115 hanno rilevato importanti danni anche strutturali alla unità abitativa.

Il marito 70enne della donna, ritrovato in stato confusionale, ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato all’ospedale San Timoteo.

Comunità arbereshe addolorata, quella rappresentata sul posto dal sindaco Giorgio Manes.

Procura ora al lavoro per risalire alle cause del rogo, così come dovrebbe disporre accertamenti irripetibili come l’autopsia sulla salma della 69enne.