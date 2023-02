Passaporti, che affluenza all'open day allestito in commissariato

TERMOLI. Secondo open day al commissariato di Polizia di Termoli in via Cina per il rilascio dei passaporti, che ricordiamo servono per recarsi in Paesi diversi da quello della convenzione di Schengen.

Ben prima delle 9, ora di apertura della seduta mattutina, c'erano decine e decine di persone assiepate, nonostante il clima rigido, davanti ai cancelli del presidio di Pubblica sicurezza.

I cittadini italiani possono spostarsi tranquillamente all’interno dell'Unione Europea con la sola carta d'identità valida per l'espatrio, ma per tutte le altre destinazioni, invece, è necessario questo imprescindibile documento. Il passaporto italiano consente di viaggiare in ben 188 paesi nel mondo.

Proprio in considerazione dell’aumento delle richieste di passaporti da parte dei cittadini molisani residenti a Termoli e nei paesi limitrofi, anche nella giornata di oggi, gli sportelli del commissariato di Termoli preposti al rilascio dei passaporti sono aperti senza alcuna prenotazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Il primo open day del 2023 c’era stato il 5 gennaio scorso.

L'attività di rilascio dei passaporti al commissariato di Termoli, con l'organizzazione di mirati Open Day, è stata una delle note positive contenute anche nel dispaccio di fine anno diffuso dalla questura, per mettere in evidenza i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato nel 2022.

Attività che viene reiterata anche quest’anno e fino ad ora due le date previste organizzate.

I DATI DEL 2022

La ripresa delle attività post-emergenza pandemica ha contrassegnato pure il settore della Polizia amministrativa, in cui si è ricevuto quasi il triplo delle istanze di rilascio di passaporti rispetto al 2021, circa 3.144, soddisfatte grazie al forte impegno del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno dedicato al settore.

Per far fronte alla notevole richiesta di passaporti, sono stati pianificati 3 giorni di open days, di cui uno in questura (ad agosto 2022 con 52 istanze acquisite) e 2 al commissariato di Termoli (a novembre 2022 e a dicembre 2022 con 124 pratiche acquisite complessivamente); si è dovuto, infatti, rispondere in modo molto incisivo alla richiesta di titoli di viaggio particolarmente forte nella zona costiera.