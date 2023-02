Rogo di Montecilfone, disposta l'autopsia sulla salma della 71enne

TERMOLI. La Procura della Repubblica di Larino, col pm titolare d'indagine, la dottoressa Ilaria Toncini, ha disposto l'autopsia sulla salma della 71enne Amalia Rago, che avrà luogo giovedì 9 febbraio, alle 11.

L'accertamento irripetibile è stato previsto per acquisire ogni utile elemento per definire le cause del decesso della pensionata, avvenuto ieri mattina, con ogni probabilità a causa delle esalazioni scaturite dall'incendio nell'abitazione di via Vicenza, a Montecilfone.

Attualmente, la salma è a disposizione della magistratura, custodita all'obitorio dell'ospedale San Timoteo, dove è ricoverato in Medicina d'urgenza anche il marito 70enne.

Sul rogo che ha causato la morte della donna indagano Vigili del fuoco del Nia e i Carabinieri della compagnia di Termoli. La 71enne è stata trovata senza vita nel bagno della casa; il rogo è divampato nel vano cucina, forse per un corto circuito, circostanze su cui è in corso l'investigazione degli inquirenti.