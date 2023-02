Con la "solita berlina nera" torna l'allarme furti a Guglionesi

GUGLIONESI. Tornano in azione i topi d’appartamento. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere almeno 3 i colpi messi a segno.

Tra le 19:45 e le 20 di ieri sera, lunedì 6 febbraio, i ladri sono entrati a casa di un commerciante di Guglionesi, fortunatamente senza portare via nulla ma gettando tutto all’aria.

Hanno approfittato dell’uscita di uno dei proprietari per intrufolarsi in casa, alla periferia del paese, per tentare il furto.

Secondo alcuni cittadini, nella serata di ieri è stata avvistata una macchina nera con a bordo 3 persone, proprio sopra l’abitazione dei coniugi e, uno di loro, avrebbe controllato i nomi sui citofoni degli appartamenti della zona.

Segnalati anche altri due colpi. Le forze dell'ordine rinnovano l'appello alla cittadinanza, esortandola a segnalare presenze sospette sul territorio.