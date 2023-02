In fiamme 160 rotoballe, in azione i Vigili del fuoco

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra i Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano è stata impegnata in una contrada in agro del comune di Ripabottoni.

Per cause da accertare circa 160 rotoballe di fieno prendono fuoco all'interno di una struttura costituita da pali di cemento e tettoia in lamierato. Il rogo fortunatamente non ha arrecato danni all'abitazione dei titolari della proprietà, poco distante.

I pompieri sono stati in azione con lavori di contenimento e salvaguardia dell'area interessata dal rogo. Sul posto anche i Carabinieri di Casacalenda.