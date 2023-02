Incidente in scooter, 28enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 28enne residente a Termoli è rimasto coinvolto in una caduta in sella al suo scooter. L'incidente è avvenuto nelle ore serali, in via Udine. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Nell'impatto a terra, avvenuto sull'erba, si è procurato una frattura alla gamba destra.