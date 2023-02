Il freddo in arrivo dai Balcani, il bollettino della Protezione civile

BASSO MOLISE. L'ondata di maltempo comincia a stringersi sul basso Molise. Nella serata di ieri una spolverata di neve è comparsa anche a Larino, stamani in azione nei comuni del Cratere più alto, come Bonefro, i mezzi spargisale e spartineve, con particolare attenzione rispetto alla formazione di ghiaccio, come monito alla cautela rivolto alla popolazione locale.

Il bollettino meteo della Protezione civile mette in evidenza masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, determinando nevicate fino a quote basse su meridione e regioni del medio adriatico.

«Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalla tarda mattinata, si prevedono nevicate fino al livello del mare su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con apporti al suolo generalmente deboli, moderati al di sopra dei 200-400 metri; al di sopra dei 200-400 metri su Puglia settentrionale e Basilicata, con apporti al suolo deboli.