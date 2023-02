Casette dei libri nel mirino dei vandali

TERMOLI. Da tempo alla ribalta della cronaca, il quartiere Sant’Alfonso è stato nuovamente oggetto di danneggiamento. Colpita la casetta dei libri presente nell’ex mercato di via Polonia - dove soltanto lo scorso anno venne spostata- perché nella vecchia postazione dell’area verde di via Germania era stata funestata da atti vandalici ripetuti e continui.

Lo scorso dicembre 2021, quando la casetta venne buttata a terra dai vandali fu soltanto la punta dell’iceberg di azioni reiterate compiute sulla stessa. Il consigliere di maggioranza e presidente dell’associazione il “Mosaico”, l’avvocato Enrico Miele decise a quel punto di spostarla in un’altra zona del medesimo quartiere. Dopo tanta tregua e bellissimi momenti di cultura condivisi con la cittadinanza, comprese alcune donazioni di libri, purtroppo soltanto qualche giorno fa è stata presa di mira nuovamente. Scomparsa del tutto la porticina della casetta, lo stesso Miele ha dichiarato che nel suo sopralluogo non è stata trovata né ai piedi della stessa, né da altre parti all’interno dell’ex mercato di via Polonia. Non soltanto -probabilmente- è stata danneggiata, ma gli autori si sono presi la libertà di portarla con loro, facendola sparire.

Soltanto lo scorso mese la postazione presente in piazza Monumento era stata presa di mira - non solo furti di libri- ma anche la rottura della porticina, che però ha permesso all’associazione di recuperarla e ripararla.

Tornando al gesto compiuto nel quartiere Sant’Alfonso, il presidente dell’associazione il “Mosaico” ha condannato lo stesso con queste parole: “Come associazione continueremo a lavorare come formichine instancabili. I gesti diseducativi - come quello a cui abbiamo assistito ieri sera sul palco dell’Ariston con Blanco- possono generare solo azioni emulative sbagliate”.

Il Mosaico non si arrende e riparerà anche questa casetta, perché la cultura e la vera bellezza vincono sempre.

