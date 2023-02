Cede parte dell'area di parcheggio, zona transennata a Campomarino

CAMPOMARINO. Al comune di Campomarino e in particolare alla Polizia locale è pervenuta la segnalazione da parte dei residenti della zona limitrofa al Parco comunale della Rimembranza di un cedimento del manto stradale. All’interno dell’area c’è un segmento adibito a parcheggio veicolare delimitato da marciapiede e ringhiera metallica di contenimento che presenta un pronunciato avvallamento con distacco di materiale di rivestimento, in misura tale da rendere insidioso il transito pedonale. La prima segnalazione è stata della Municipale nell’ultima settimana di gennaio, attraverso cui è stata richiesta una verifica tecnica sul luogo al fine di assicurare la stabilità della pavimentazione stradale nonché del muro di contenimento sottostante, corredata di rilievi fotografici riproducenti lo stato dei luoghi.

I sopralluoghi hanno avuto corso tra il 2 e 3 febbraio, con l’ispezione che ha riscontrato “un fenomeno di cedimento dei materiali di riporto utilizzati per il riempimento e la definizione dei livelli definiti progettualmente per la realizzazione delle strade, marciapiedi, aiuole recinzioni e quant’altro”, fenomeno che richiede una verifica sismica ulteriore per accertare le cause del cedimento ed individuare le possibili soluzioni progettuali da attuare successivamente. Una situazione che ha portato ragionevolmente a dubitare della stabilità e della sicurezza della pavimentazione stradale nonché del sottostante muro di contenimento. Per evitare condizioni di pericolo per gli utenti della strada è stato così necessario disporre la chiusura al traffico veicolare e pedonale solo in quel tratto, restando transitabile la restante parte dell’area denominata Parco della Rimembranza, già Parco dell’Unità.