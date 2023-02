Bivacchi di "fortuna" nel parco comunale

TERMOLI. Bivacchi e alloggi di fortuna nel perimetro del parco comunale, non distante dal teatro verde, vicino a uno degli ingressi laterali.

È quanto viene segnalato da alcuni cittadini che si recano a passeggiare nel polmone verde principale di Termoli.

Una situazione di degrado, chiaramente, ma che non può non mettere in evidenza anche pericoli, visto che il rischio di accensione dei fuochi, per cucinare o riscaldarsi, è una “miccia” nell’ambiente circostante.

Rifugi di fortuna che andrebbero evitati, andando poi alla radice del disagio di chi è costretto a ricorrervi, come nel caso del lettore che ci ha evidenziato questa situazione.

«Passeggiando nel parco mi sono imbattuto in un rifugio di fortuna che qualcuno ha usato per ripararsi dal freddo, mangiare qualcosa e svuotare una borsa che, dal contenuto riversato a terra, doveva appartenere a qualcuno che potrebbe aver sofferto di quello smarrimento o magari “furto”. C’erano infatti, tra le altre cose, una penna da insulina e dei farmaci.

Sarebbe auspicabile un controllo più serrato di quel territorio troppo spesso, soprattutto in tardo pomeriggio, frequentato da individui poco raccomandabili».

