Ruba una Fiat 500 X a Guglionesi, auto recuperata sulla statale 16

GUGLIONESI. Rubano un’autovettura a Guglionesi e le indagini dei Carabinieri, in sinergia tra le forze dell’ordine della costa molisana e di San Severo ha permesso di recuperare una Fiat 500 X.

I ladri sono stati inseguiti anche dal padre del proprietario, dopo il furto avvenuto in località Santa Margherita, nel territorio guglionesano, in direzione San Severo, sulla statale 16, poi sono sopraggiunti i Carabinieri, sono stati allertati anche i colleghi del centro pugliese, vista la direzione assunta dal bandito che era alla guida del veicolo asportato.

Posto di controllo della Polizia al confine col territorio di Chieuti e gazzelle dell’Arma in movimento sulla statale 16, combinato disposto che ha fatto sì che il giovane autore del furto, descritto come un ragazzo di 20-25 anni, con capelli rasati orecchini e giacca blu, si dileguasse sulla statale 16, all’altezza del distributore di carburante Ewa, abbandonando la macchina, che è stata recuperata.

Il colpo era stato compiuto alle 13 e nemmeno un quarto d’ora dopo è stato segnalato alle forze dell’ordine.

«Vorrei ringraziare di cuore il Norm di Termoli, San Severo, al comando stazione di Campomarino e al commissariato di Termoli per averci aiutato nell'inseguimento. Fortunatamente siamo riusciti a recuperare la macchina. Ho letto dei diversi dirti avvenuti tra lunedì e martedì nel mio paese, ragion per cui colgo l'occasione per chiedere maggiore personale nella caserma di Guglionesi, così da realizzare controlli più frequenti sul territorio», il messaggio del proprietario.

Galleria fotografica