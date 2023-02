Rogo a Montecilfone, eseguita l'autopsia sulla 71enne

TERMOLI. Come previsto, è stata eseguita oggi, all'obitorio dell'ospedale San Timoteo, l'autopsia sulla salma della 71enne Amalia Rago, la donna residente a Montecilfone (originaria di Montenero di Bisaccia), trovata senza vita nel bagno della sua abitazione, in via Vicenza, lunedì scorso, dopo il rogo divampato nel vano cucina della casa in cui abitava col marito più giovane di un anno.

L'anatomo-patologo incaricato dalla Procura di Larino, che ha ricevuto il mandato dal Pm Ilaria Toncini oggi alle 11, proveniente dall'istituto di Medicina legale dell'ateneo di Foggia, ha effettuato l'accertamento irripetibile a partire dalle 13, autopsia che si è conclusa dopo circa 3 ore.

L'esame autoptico avrebbe confermato la morte per intossicazione da monossido di carbonio, come conseguenza dell'incendio sulle cui cause è in corso l'indagine condotta dal Nia dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e dai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Il marito della donna è ancora ricoverato in Medicina d'urgenza all'ospedale San Timoteo.

I funerali della 71enne si celebreranno domani pomeriggio, alle 15, a Montecilfone.