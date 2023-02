Montecilfone si stringe alla famiglia Bellini per l'ultimo saluto alla 71enne Amalia Rago

MONTECILFONE. La comunità di Montecilfone, ancora scossa dalla tragedia vissuta lunedì mattina in paese, col rogo nell'abitazione di via Vicenza, si appresta a salutare per l'ultima volta, oggi pomeriggio, dalle 15, la 71enne Amalia Elida Rago. La cerimonia funebre è fissata alle 15, nel centro della Comunità, che ospita le funzioni religiose per l'inagibilità della chiesa di San Giorgio Martire, danneggiata dal sisma di 4 anni e mezzo fa.

Il feretro della donna che ha perso la vita a causa dell'incendio che è divampato dalla cucina della sua casa, dove viveva col marito di un anno più giovane, viene restituito in queste ore alla famiglia. L'uomo fino a ieri era ancora ricoverato al reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale San Timoteo, tenuto in osservazione dopo il trasporto avvenuto sempre nella mattinata di lunedì scorso.

La Procura di Larino ha concesso il nulla osta alla sepoltura, dopo l'autopsia che è stata eseguita ieri pomeriggio, all'obitorio del San Timoteo, dal medico legale Giuseppe Bertozzi, dell'istituto di Foggia, esame che avrebbe confermato la morte per intossicazione da monossido di carbonio. Intanto, l'amministrazione comunale di Montecilfone, che in queste ore dovrebbe predisporre anche l'ordinanza per la messa in sicurezza dell'edificio dove si è sviluppato il rogo fatale alla donna, provvederà alla tumulazione della salma.