"Resta solo il silenzio e la preghiera", l'ultimo saluto ad Amalia Rago

MONTECILFONE. Una comunità ancora incredula, ancora sotto shock. La morte di Amalia Elida Rago lascia tutti impotenti.

Il feretro della donna che ha perso la vita a causa dell'incendio che è divampato dalla cucina della sua casa, dove viveva col marito di un anno più giovane, è arrivato alle ore 15 nel centro della Comunità, per l’ultimo saluto da parte dei tanti amici e conoscenti e del sindaco Giorgio Manes.

Montecilfone si è stretta attorno a questa tragedia come una grande famiglia, accompagnando Amalia nel suo ultimo tragitto.

«Di fronte a questi fatti accaduti resta il silenzio di una comunità e il silenzio della fede a questa umile famiglia che viveva nella semplicità- sono queste le parole del parroco di Montecilfone, don Franco Pezzotta, che continua- Siamo rimasti impotenti davanti a quello che è successo e mi rimetto al giudizio del Signore. Mi rimetto alle parole di Gesù: siate forti che la speranza non vi delude. Dio solo sa, l’unico rifugio è la Preghiera. Preghiamo per il marito, che al più presto possa tornare a casa superando tutto quello che è accaduto. Ricordo i sacrifici che hanno fatto all’estero, facendo una vita dura in Germania per costruire la loro casa che, oggi, risulta inagibile per l’incendio che ha provocato anche la morte della povera Amalia».

L’amministrazione comunale di Montecilfone provvederà alla tumulazione della salma.

