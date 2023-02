Scontro in via del Molinello, Fiat Panda finisce contro un albero

TERMOLI. Incidente stradale in via del Molinello, in prossimità dell’ingresso laterale del parco comunale “Girolamo La Penna”.

Coinvolte una Fiat Panda e una Mercedes. L’utilitaria dopo lo scontro, avvenuto all’uscita della piccola rotatoria che disciplina proprio l’accesso ai campi da tennis, è finita contro un albero, che si è spezzato in due per il violento impatto, rovinando sull’abitacolo, per fortuna per le due donne che si trovavano all’interno del veicolo solo un grosso spavento, ma nessuna conseguenza. Stesso copione per il conducente dell’altra vettura, che aveva a bordo anche un bambino.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e una pattuglia della Polizia locale.

