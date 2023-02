Lettura dei contatori idrici, «Verificate sempre il tesserino dell'operatore»

MONTENERO DI BISACCIA. Attenti a chi chiede effettuare la lettura dei contatori. È l'avviso diramato dal comune di Montenero di Bisaccia.

«Informiamo la cittadinanza che a breve, subito dopo la zona a mare, inizieranno le letture dei contatori idrici anche presso il centro abitato di Montenero di Bisaccia e nelle zone di campagna. A seguito di alcune segnalazioni ricevute in questi giorni, che riferiscono di sconosciuti che avrebbero suonato ai citofoni di alcune abitazioni con l’intento di effettuare le “letture dell’acqua”, ribadiamo che il Comune di Montenero di Bisaccia ha dato incarico a un unico operatore locale il quale, dotato di apposito tesserino di riconoscimento, è stato autorizzato a effettuare il servizio in oggetto.

Si ricorda che l’eventuale richiesta di apertura della porta di casa è necessaria solo se il contatore non risulti posizionato all’esterno dell’abitazione stessa: in questo caso, invitiamo comunque a controllare preventivamente le generalità e il tesserino dell’incaricato. In caso di dubbi, suggeriamo di contattare immediatamente i Carabinieri o la Polizia municipale. Se necessario, in caso di assenza dell’utente, l’incaricato lascerà un biglietto con il numero di telefono da contattare, al fine di fissare un successivo appuntamento».