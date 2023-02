Malore durante la messa del Malato: «Così abbiamo salvato una vita»

TERMOLI. Dell’incontro organizzato dalla pastorale diocesana per la salute con gli operatori sanitari abbiamo dato notizia ieri. Ma al di là del confronto ospitato all’ex cinema Sant’Antonio, sempre ieri, dalle 18, durante la messa in occasione della Giornata mondiale del malato, alla chiesa di San Francesco, c’è stato un episodio che ha testimoniato anche cosa significhi l’intervento di soccorso immediato.

A raccontarlo è stato l’infermiere Antonio Licursi: «Il vescovo Gianfranco De Luca stava celebrando la Santa Messa nella Giornata del malato presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, all’improvviso si è sentito un tonfo, associato a un vociare e raggruppamento di persone.

Ho intuito che la vita di qualche parrocchiano fosse in pericolo, immediatamente sono corso alla parte destra della chiesa e spostato alcune persone, mi sono trovato di fronte a una persona non molto anziana stesa a terra in stato incosciente, pallido, senza respiro e in assenza del battito cardiaco.

Mentre qualche presente si agitava a chiamare il 118, ho visto che era intervenuto anche il collega dell’assistenza Adi Daniele Colucci che controllava il battito cardiaco, ho iniziato le manovre basilari della rianimazione. In pochi secondi abbiamo ripristinato la ventilazione e stimolato la coscienza della persona. Intanto era sopraggiunto anche dottor Giovanni Fabrizio presente alla cerimonia. Che dire, non poteva capitare a questa persona una assistenza più tempestiva. La persona piano piano ha iniziato a respirare, riaprire le palpebre e chiesto il suo nome rispondeva: Vincenzo. Bene anche il polso si stava riprendendo.

Intanto il vescovo dall’altare invitava i fedeli a concentrarsi sulla parola del Signore per la cura della propria anima perché, parole sue, ci sono i professionisti che si stanno prendendo cura del ripristino della vita e della salute della persona bisognosa.

Quando è arrivata la squadra del 118 si sono preso in carico il paziente e trasportato in ospedale per accertamenti.

Non siamo eroi ma prima professionisti e poi membri della chiesa sempre pronti a donare il nostro aiuto a quanti hanno bisogno. Come Pastorale della salute abbiamo già in programma tutta una serie di Corsi per formare tutti coloro che a qualunque titolo svolgono attività di volontariato presso la diocesi. L’obiettivo è quello di salvaguardare sempre il benessere bio-psicofisico di ciascuna persona.

Grazie Signore Gesù, tutti gli eventi della settimana, nonostante le condizioni del tempo, si sono svolti con profondo interesse e partecipazione attiva, quest’evento risolto positivamente durante proprio la giornata del malato ci ricorda che ognuno di noi può in ogni momento essere d’aiuto ai nostri fratelli e sorelle».