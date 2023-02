Tentano di rubare una Grande Punto in via Mar Mediterraneo

TERMOLI. Furti d'auto, tentati o messi a segno, sempre più numerosi sulla costa molisana e termolese in particolare. Di recente abbiamo dato notizia dell'inseguimento e del recupero di una Fiat 500 X rubata a Guglionesi, avvenuto sulla statale 16, ma gli episodi sono davvero all'ordine del giorno.

Un furto di una Fiat Grande Punto è stato tentato anche in via Mar Mediterraneo, proprio a Termoli, la zona residenziale che sorge proprio tra statale 87 e statale 16.

In questa circostanza i ladri non sono riusciti a portarla via. Il proprietario si è avveduto del rischio corso, inequivocabili i segni lasciati dal passaggio dei malviventi.

Il tentato furto sarà denunciato oggi alla stazione Carabinieri di via Brasile.