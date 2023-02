Furti d'auto, inseguimenti e telecamere

GUGLIONESI. I video delle telecamere di un’abitazione in zona San Felice, a Guglionesi, riprendono tutto. Il primo furto avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13.





Si vede una macchina dalla quale scende un uomo, per qualche momento sparisce dai radar, forse intento a provare di portare via una prima macchina. Quando rispunta nel video, si avvicina ad un’altra automobile, la apre, si mette in macchina e va via, seguito dai suoi complici.

La macchina sarà ritrovata, poi, dopo qualche ora dai Carabinieri, dopo che il proprietario ha dato l’allarme.

Guglionesi sprofonda nella paura. Una paura che è normale. Perché non è l’unico furto.

Nel pomeriggio di oggi martedì 14 febbraio, alle 14:15 sempre nella stessa zona, in pieno giorno, i ladri hanno cercato di mettere a segno un altro colpo.

Ma, qualcuno li ha inseguiti. Fino a San Paolo di Civitate, allertando i Carabinieri e lì nei campi hanno finito la loro fuga.

Qualcuno "Non si può rubare di giorno senza che nessuno sappia e veda. Inizieremo le ronde”.

