Investito da un'auto pirata, il 49enne è morto dopo quasi 4 mesi

SAN GIOVANNI ROTONDO. Non ce l’ha fatta il 49enne Michele Adovasio, l’uomo investito sulla strada provinciale che collega l’abitato di Larino alla stazione di Ururi. L’incidente risale alla serata del 24 ottobre scorso. Originario di Montorio nei Frentani, proprio dal piccolo centro stava rientrando nel capoluogo, alla guida della sua Peugeot 208 grigia. Era sceso dall’auto, probabilmente per bisogni fisiologici, quando è stato travolto nel buio da una macchina che non si è poi fermata a soccorrerlo.

Il 49enne è morto nella notte tra domenica e lunedì, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasferito d’urgenza dopo un primo trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

L’uomo fu notato a terra da due automobilisti di passaggio, che si fermarono, loro sì, a soccorrerlo, allertando poi il 118 Molise, intervenuto con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo. Sul posto la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori fu di quelle terribili. Il 49enne era riverso a terra col volto sanguinante e diverse fratture.

I militari dell’Arma intervennero con due gazzelle, provvedendo a raccogliere le testimonianze dei due automobilisti “sensibili” e poi hanno acquisito le parti di carrozzeria dell’auto che era fuggita dalla scena dell’investimento.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e a distanza di quasi quattro mesi, il suo cuore ha cessato di battere. Poche ore dopo l’investitore pirata è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri, ma ora il quadro accusatorio nei suoi confronti potrebbe mutare, con l’accusa di omicidio stradale, anche per questo la Procura di Larino dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma di Michele Adovasio, attualmente all’obitorio dell’ospedale garganico.