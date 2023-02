Il "Demanio" punta sul litorale Nord, ma il sequestro non "regge" al Riesame

TERMOLI. Torna prepotentemente alla ribalta la questione Demanio e stavolta i riflettori si accendono sul litorale Nord. L’attenzione della Agenzia del Demanio, dopo essersi ostinata per circa un cinquantennio sul litorale di Rio Vivo e avere intentato azioni giudiziarie che si sono finalmente chiarite e definite favorevolmente per i cittadini, con le ultime sentenze della Corte di Cassazione, ora si sposta sul litorale Nord. I Carabinieri forestali hanno eseguito all’inizio di gennaio 2023 una sorta di blitz in uno dei villaggi residenziali posti su tale litorale Nord, che ha subito il sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Larino, dell’area destinata a giardino, antistanti le abitazioni e prospiciente l’arenile.

Il Pm di Larino aveva richiesto il sequestro preventivo, ancora una volta sulla ipotesi di una presunta occupazione di suolo demaniale; il Gip, nell’accogliere la richiesta e nell’ordinare il sequestro preventivo, ha dato rilievo alla presunta violazione delle norme di tutela paesaggistica, per opere consistenti in panchine, camminamenti, docce e corpi illuminanti. Insomma nessuna costruzione ma qualche arredo urbano. Il Condominio, a mezzo dell’avvocato Benedetto Cianci, che ha seguito già buona parte del vasto e lunghissimo contenzioso interessante il litorale di Rio Vivo, fino alla discussione in Cassazione, ha proposto per quest’ultima vicenda la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, rilevando innanzitutto - ed ancora una volta - che le aree interessate dai modestissimi manufatti non appartengono al demanio e men che meno al demanio marittimo ma, essendo classificate “antico demanio”, esse fanno parte del patrimonio disponibile e quindi sicuramente acquisite dai privati per il quarantennale possesso.

Ha inoltre rilevato la insussistente violazione di norme paesaggistiche, vuoi per la modestia dei manufatti, vuoi per la loro realizzazione in epoca - fine anni ’70 - in cui le norme che si pretendono violate, nemmeno esistevano. Il Tribunale di Campobasso, Giudice del riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, con ordinanza del 15.2.2023, all’esito di un’approfondita discussione. Si attendono i motivi della decisione.