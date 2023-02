Anziana muore al Vietri, scatta la denuncia: Procura dispone autopsia

TERMOLI. Non sarà quella di Emilio Salvatore Sarni l'unica autopsia su denuncia dei familiari per un decesso avvenuto nel sistema sanitario regionale in basso Molise.

Un altro caso è al vaglio della Procura della Repubblica di Larino. Riguarda la morte di una signora 78enne di Santa Croce di Magliano, deceduta una decina di giorni fa, all’ospedale Vietri, dove era ricoverata nell’ala dell’Udi-Rsa.

Nell'esposto che ha portato al sequestro della salma, custodita sino a oggi nella cella frigorifera dell'obitorio del San Timoteo, e alla documentazione clinica, la famiglia della 78enne parla di accessi precedenti, dal mese di gennaio. La Procura ha disposto l'autopsia nella giornata di oggi.