Studi medici e pediatrici, il Nas scopre in Molise tre strutture "non conformi"

MOLISE. Anche in Molise sono stati effettuati i controlli sugli studi di medicina generale e pediatrici, come avvenuto su tutto il territorio nazionale. I Carabinieri del Nas di Campobasso, che ha competenza su tutta la regione, hanno compiuto 21 ispezioni, rilevando in tre situazioni delle “non conformità per carenze organizzativo-strutturali”.

In generale, nella penisola, per carenze igieniche e locali non idonei si sono rivelati irregolari il 14% degli studi di medici di famiglia e pediatri.

Nella maxi operazione del Nas in tutta Italia sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di Medici di Medicina Generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità, rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative. La maggior parte delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione. Chiusi anche due studi per mancanza di abitabilità.