Droga tra i giovanissimi, tre minori denunciati dai Carabinieri

CAMPOBASSO. Non conosce soluzione di continuità l’incessante l’attività antidroga dei Carabinieri della compagnia di Bojano, specie per i controlli attuati nei fine settimana, che saranno oggetto di incremento per il carnevale.

Il fine settimana appena trascorso, registra una proficua attività svota dai Carabinieri della Stazione di Trivento, che ha visto, purtroppo, giovanissimi attori, già addentrati al mondo della droga e dello “sballo”.

Era in atto una festa di compleanno, un nuovo maggiorenne, notizia che non era sfuggita ai militari della locale Stazione, che nell’ambito di mirati e specifici servizi volti alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, nel transitare davanti alla location, vedevano la loro attenzione attirata da una microcar, affollata di giovanissimi, nella stradina laterale che porta al locale.

Il mezzo, molto in voga tra gli adolescenti, aveva all’interno tre occupanti e diversi erano invece quelli che lo circondavano. Alla vista dei lampeggianti blu si scatena il fuggi fuggi, alcuni si nascondono nei festeggiamenti ed altri scappano a piedi.

Il controllo del mezzo e degli occupanti, da subito, non lascia spazio a dubbi, infatti l’odore che proveniva dall’abitacolo era ineludibilmente quello dell’hashish, motivo per il quale si procede nell’immediatezza ad una ispezione che consente di rinvenire un bilancino di precisione ancora acceso, un grinder (classico trita-marijuana) e un coltellino con la lama sporca di sostanza resinosa di colore marrone. Ai militari il quadro è chiaro, non si può escludere che gli occupanti del veicolo, tutti e tre minorenni, stessero suddividendo sostanza per i ragazzi poi fuggiti.

La successiva attività perquisitiva, consente di individuare una intercapedine ricavata artigianalmente nell’abitacolo e nascosta alla vista, ove era occultato un “panetto” di sostanza, risultata essere stupefacente del tipo “hashish” e del peso complessivo di 60 grammi. Alla presenza poi dei genitori si è proceduto a perquisire le rispettive abitazioni, senza rinvenire altra sostanza, quella sequestrata era destinata alla “festa”.

Nel corso del primo mese dell’anno, le perquisizioni su strada effettuate dalle pattuglie della compagnia matesina sono state 19, e diversi giovani sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, a differenza dei tre giovanissimi di Trivento che sono stati deferiti alla Procura dei Minorenni di Campobasso per la fattispecie di reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il comando di Via Croce, in tema di sostanze stupefacenti e coinvolgimento di giovani, sottolinea ancora una volta come la guardia non sarà mai abbassata e controlli analoghi saranno garantiti con frequenza quotidiana, anche alla luce delle numerose segnalazioni, che giungono in relazione a situazioni di illegalità e luoghi di aggregazione divenuti difficili, cui la pervicacia e la professionalità dei militari cercheranno di fare luce e porre argine a comportamenti pericolosi per i giovanissimi quanto per l’intera società.