Panda "caricata" in viale San Francesco e palizzata distrutta, danni da cinghiali

TERMOLI. Anche se negli ultimi giorni se n’è parlato meno, la problematica cinghiali resta sul territorio comunale di Termoli e a dimostrazione di questo, due gli episodi segnalati dai residenti.

«Ieri pomeriggio si è consumato l'ennesimo incidente causato da un ungulato, il tutto in pieno giorno, per l'esattezza alle 16.30, in viale San Francesco, all'altezza del distributore Eni, alla guida dell’auto c'era mia moglie, la signora G. A., queste sono le sue iniziali, per fortuna nulla di grave ma soltanto tanto spavento da parte sua, restano i danni all'autovettura che sono ancora da quantificare, nella speranza che qualcuno mi risarcirà. Siamo esasperati perché purtroppo questi animali selvaggi stanno prendendo il sopravvento, io vivo in via dei Pruni e anche lì spesso circolano intere mandrie, in più di qualche occasione mi sono trovato faccia con questa mandria mentre portavo fuori il mio cagnolino per i suoi bisogni quotidiani. Vorrei tanto capire quando si inizierà a prendere un serio provvedimento, oppure dobbiamo aspettare che ci scappa il morto? Ieri dove è accaduto l'incidente a mia moglie se ci fosse stato un motociclista oppure un ragazzo con un ciclomotore credo che le cose sarebbero andate in maniera peggiore, visto che è stato il cinghiale stesso a buttarsi contro l'autovettura di mia moglie, perché questi animali si buttano in mezzo alla strada senza preoccuparsi delle auto, moto e ciclomotori che sopraggiungono», ha sottolineato il cittadino termolese.

Non molto distante, appena alcune centinaia di metri dopo, «Sono entrati nel giardino che affaccia su Ponte Tamburro e hanno distrutto la palizzata. Li hanno visti anche su via Ponza, vicino al campetto di basket», l’altra segnalazione da un residente. Insomma, atavici problemi e presenze pericolose.