Giovedì a Montefalcone nel Sannio i funerali di Patrizia

TERMOLI. Come avevamo anticipato, è stata eseguita ieri mattina l’autopsia sulla salma della 55enne Patrizia Larivera, nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La donna si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione alle 12.30 di giovedì scorso, per poi far perdere le sue tracce. Il corpo senza vita venne ritrovato il giorno dopo, venerdì pomeriggio, incastrato sotto la scogliera al molo del porto, alle spalle del depuratore.

Autopsia disposta dalla Procura frentana. Intanto, col nulla osta alla sepoltura, sono stati fissati i funerali di Patrizia, per giovedì mattina, alle 10, a Montefalcone nel Sannio, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. «Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosa», che rispende, da oggi, nella luce di Dio.