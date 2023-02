Avanza l'inchiesta sul 47enne morto al San Timoteo, stamani l'autopsia

TERMOLI. Conclusa a ritmo serrato una prima fase dell'attività d'indagine, avviata con l'esposto-denuncia di sabato scorso alla Procura della Repubblica di Larino, è stata disposta nella serata di ieri l'autopsia sulla salma del 47enne Emilio Salvatore Sarni, l'operaio Stellantis di Rotello e consigliere comunale di maggioranza, deceduto venerdì scorso, intorno alle 21.30, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Timoteo, dove era ricoverato dal giorno precedente.

L'esame autoptico sarà effettuato stamani, alle 10, presso la sala mortuaria dello stesso nosocomio, dove il corpo senza vita dell'uomo è custodito a disposizione dell'autorità giudiziaria frentana.

E' stato necessario approfondire i passaggi clinici rispetto al momento dei primi accessi dopo l'infortunio all'avambraccio, che il 47enne si era procurato mentre si allenava con un peso in casa propria, per incardinare l'accertamento irripetibile e iscrivere gli indagati nel registro delle notizie di reato, atto dovuto per permettere loro di poter nominare consulenti di difesa.