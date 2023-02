Giovane immigrato aggredisce macellaio, il sindaco Manes si rivolge alle forze dell'ordine

MONTECILFONE. «Il cittadino straniero, attualmente residente nel comune di Termoli, è presente quotidianamente sul territorio di Montecilfone, pur non avendo la residenza e la dimora abituale. A causa delle ripetute segnalazioni pervenute, per i continui fastidi arrecati a tutta la cittadinanza, non ultimo l'increscioso episodio di aggressione a un commerciante, che ha subito danni fisici e materiali, a tutela della collettività si chiede urgentemente il vostro intervento».

Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, ha chiesto a Carabinieri e questura di Campobasso di "risolvere" al più presto con un provvedimento, il "problema" venutosi a creare in paese.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza, già colmo, è stata l'aggressione subita lunedì sera a Montecilfone da un macellaio, affrontato e picchiato da un giovane marocchino, di 27 anni, che voleva della carne senza pagarla. Al rifiuto del commerciante è scattata la reazione del nordafricano, che oltre a mettergli le mani addosso, ha anche provocato danni alla macelleria, tanto da causare l'intervento dei Carabinieri.

Il titolare è stato poi medicato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.