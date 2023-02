Resta in prognosi riservata al Neuromed la 15enne caduta da cavallo

TERMOLI. Ha trascorso la prima notte nel reparto di Terapia intensiva dell’istituto Neuromed di Pozzilli la ragazza di 15 anni che ieri pomeriggio ha subito un incidente mentre era in sella a un cavallo, in un maneggio della città di Termoli.

Si trova ricoverata in prognosi riservata ed è costantemente monitorata, per il momento i medici dell’Irccs non si sbilanciano, in attesa di valutare l’evoluzione del quadro clinico.

Un infortunio che ha scosso la comunità, vista l’età adolescenziale della giovanissima amazzone, che era intenta a praticare lo sport equestre all’aperto.

La caduta ha causato un severo trauma cranico, che ha necessitato proprio il trasferimento al Neuromed, ieri sera, dopo il primo trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con l’equipe del 118 Molise e i volontari della Misericordia di via Biferno in ambulanza, che si sono portati al maneggio dalla postazione di via del Molinello.

Sempre in serata, la Polizia di Stato del commissariato di Termoli si è recata in ospedale per acquisire il referto e avviare gli accertamenti su quanto accaduto.