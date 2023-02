«Emilio nel suo nome aveva anche quello di Salvatore»

ROTELLO. “Emilio non lo vediamo, ma lo possiamo trovare ovunque, soprattutto nei nostri cuori”. Con queste parole don Antonio Giannone, che conosceva bene Emilio Salvatore Sarni, ha voluto lanciare il messaggio della vita eterna a una comunità affranta per la morte del 47enne, avvenuta lo scorso 17 febbraio, all’ospedale San Timoteo di Termoli.

La chiesa di Santa Maria degli Angeli di Rotello non poteva contenere tutti quanti volevano dare l’ultimo saluto al loro amico, i cui funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio nel clima di lutto cittadino formale, decretato dal sindaco Massimo Marmorini, di cui era capogruppo di maggioranza, ma anche sostanziale, con la popolazione locale addolorata per la sua prematura scomparsa.

La cerimonia funebre è stata officiata da don Antonio Giannone assieme a don Marco Colonna e a don Sergio Carafa ha celebrato la liturgia funebre.

“Abbiamo bisogno oggi di parlare di salvezza. Salvezza è una bella parola. Emilio nel suo nome aveva anche quello di Salvatore. E lui era uno che volava tra i pali di una porta, ultimo baluardo per salvare un risultato, salvare una partita. Vedete abbiamo tutti bisogno di salvezza. Anche lui in ospedale desiderava una salvezza. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi. Per i giovani della mia generazione, Emilio era il nostro Benji Price colui che su quel rettangolo verde ci ha insegnato tanto. Era la persona che ti stimolava a farcela, a non mollare. Quel qualcuno che ti consentiva di rimanere in vita. Sapeva tenerti vivo, sapeva donarti una botta di vita. Abbiamo tutti bisogno di persone che come Emilio ci tengano in vita perché nessuno si può salvare da solo. Una delle più grandi tentazioni di questo tempo è pensare a sé stessi senza condividere. La nostra vita è un dono e l’unico modo per salvarci è giocarla. Sarni ha giocato la sua partita e l’ha giocata in favore degli altri. Oggi questa persona non ci fa celebrare la fine di qualcosa ma il compimento delle nostre vite. ci dice di rendere eterna la nostra vita perché il Paradiso comincia qui ed adesso. Il nostro Emilio in qualche modo ha predicato il Vangelo. E se oggi il nostro dolore è forte allora c’è stata vita grande e grande amore e questi devono continuare. Emilio tu che eri appassionato della vita, oggi che sei in Paradiso, lì dove non c’è rischio di sconfitta puoi uscire fuori dai pali e giocare all’attacco”.