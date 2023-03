Calcinacci cadono in via Maratona, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Verrebbe da dire, "i soliti calcinacci". Superbonus o no, il patrimonio edilizio urbano andrebbe rivisitato per la gran parte. Non ci vorrà certo la direttiva case green dell'Unione europea per mettere in rilievo quanti interventi occorrerebbero.

Così, sempre più spesso i Vigili del fuoco (e poi la Polizia locale) sono costretti a intervenire per mettere in sicurezza balconi e cornicioni, come stasera in via Maratona.