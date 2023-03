"Bucano" la gomma di un Doblò e derubano il proprietario mentre la cambia

TERMOLI. Bucano lo pneumatico di un veicolo e quando il proprietario si appresta a cambiarlo, lo derubano.

Disavventura per un’automobilista termolese che, nella serata di ieri mercoledì 1° marzo, è stato derubato. L’uomo, prima di recarsi presso il centro commerciale “La Fontana” per far spesa, è passato dal bancomat a prelevare i soldi. La macchina, un Doblò bianco, non aveva nessun tipo di problema, così è andato a far spesa. All’uscita, dopo aver posizionato spesa e borsello sul sedile del passeggero, avviatosi con la macchina si è reso conto che la gomma era forata. Qui qualcuno ha pensato di intervenire e rubargli tutto, mentre l’uomo era intento a cambiare la ruota.

Sotto shock l’uomo si è reso conto che i ladri, avendogli rubato anche il borsello con le carte di credito, hanno prelevato altri soldi, portandosi a casa un bottino di mille euro.

“Oltre ai soldi c’erano le chiavi di casa e i documenti- commentano- ci facessero ritrovare almeno queste cose”. Il furto è stato denunciato alla stazione dei Carabinieri.