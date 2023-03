Polizia locale, 11 agenti di Termoli al corso per la "patente di servizio"

TERMOLI-CAMPOBASSO. Trentuno agenti di Polizia Locale di Molise e Abruzzo impegnati per tutta la settimana, fino a venerdì, nel corso per l'ottenimento della patente di servizio organizzato dall'Irss.

Oltre agli appuntamenti di teoria in aula presso la Edoteca di via Roma a Campobasso, intensa è l'attività di esercitazione alla guida, anche notturna ed in situazioni difficili. Il contingente proveniente da Termoli è composto da 11 agenti; altri 12 dal comando di Campobasso. Il corpo docente proviene da Trieste.

L'Irss, Istituto di Ricerca e Sviluppo Sicurezza, nasce con l'obiettivo di progettare e realizzare attività di ricerca, formazione e servizi finalizzati a contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche in termini di sicurezza.

Il focus di attività verte attorno a temi rilevanti come Educazione, Scuola e Famiglia, Sicurezza urbana, Mobilità, Lavoro e professioni.

L'Istituto ha dato vita ad un approccio multidisciplinare che trova efficace e puntuale applicazione grazie ad uno staff di ricercatori completo e qualificato. Il personale vanta una notevole esperienza nell'ambito della formazione specialistica e della ricerca nei seguenti settori: sicurezza, giuridico, servizi alla persona, comunicazione, mobilità, sviluppo dei processi educativi.

