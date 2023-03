Caduta da cavallo, stazionarie le condizioni della 15enne

TERMOLI. A una settimana dalla caduta da cavallo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, la ragazza, rimasta ferita con un grave trauma cranico, è sotto costante monitoraggio e al momento non ci sono novità sul decorso clinico.

Caduta accidentale, come hanno anche appurato gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina, che dopo aver prelevato la documentazione clinica al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, sempre venerdì sera, 24 febbraio, hanno poi compiuto un sopralluogo e parlato coi titolari della struttura, non rilevando alcuna responsabilità in merito.

Tornando alle condizioni dell’adolescente, la 15enne resta sotto costante monitoraggio nel reparto di Terapia intensiva dell’istituto Neuromed di Pozzilli, dove è stata trasferita poche ore dopo il trasporto al Pronto soccorso del San Timoteo.