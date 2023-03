Finto impiegato deruba in casa anziana disabile, la figlia: «L'hai lasciata nella disperazione»

TERMOLI. Ancora una persona indifesa finisce per essere vittima di raggiro e furto da parte di un furfante.

Sono loro, le persone più deboli della società, che vanno preservate e tutelate. Sotto ogni profilo. Dal semplice parcheggio per invalidi, come denunciato ieri da un disabile, fino a episodi più gravi, come quello raccontato dalla figlia di una 82enne: «Sono la figlia di una vecchia disabile derubata in casa, con il sistema della truffa, da un ladro travestito da impiegato delle poste. Si è fatto consegnare denaro e oro da mia madre che ha 82 anni e non cammina. Ha lasciato una vecchia nella disperazione e nell'orrore di una vita senza speranze economiche, che non è più in grado di vivere serenamente quel poco che le resta. Noi figli, già impegnati a correre tra lavoro e famiglia e gestione di una madre anziana, ci si barcamena con tutte le forze per andare avanti ma abbiamo l'orgoglio di essere persone oneste e pulite. Questa è la realtà che si vive a Termoli!

Vivere in una bella cittadina che nel corso degli anni si è evoluta grazie a persone di valore che le hanno permesso di andare sempre avanti, nonostante tutto. Ma Termoli è infestata di gente immorale e senza scrupoli, questo offre ai nostri figli e nipoti. Tutto ciò è accaduto la mattina del 3 marzo 2023 in zona centrale a Termoli, alle 11 del mattino. Abbiamo fatto l'inutile denuncia alle forze dell'ordine e siamo qui a consolare una vecchia che non riesce a sopportare questa violenza psicologica ed economica che ha subito. Chiediamo di restare anonimi ma vogliamo che il popolo sappia ancora, giorno per giorno, che siamo controllati e studiati dai ladri, pronti a rubare e devastare le nostre oneste vite».

Poi, la donna si rivolge direttamente a chi ha derubato l’anziana madre.

«Sei entrato in casa di mia madre con l'istinto dell'infamia, di chi non conosce i valori della vita e già questo mi fa pena per te. Vivere senza valori vuol dire sopravvivere e non vivere. Potrai trasmettere solo odio e disprezzo perché sono le sole cose che porti con te, sappilo! Sei entrato per rubare in casa di una vecchia di 82 anni, rubando i sacrifici di una vita ed i ricordi di una famiglia, cioè tutto l'oro che rappresentava il nostro onore di persone civili ed oneste.

Sappi che ora, tutto quello che ancora ci appartiene e che hai rubato con vigliaccheria ti porterà odio e sfortuna, portalo con te perché siamo felici e fiduciosi che ti renda tutto il male che hai fatto a mia madre e a noi, i figli. Portati dietro il nostro odio e disprezzo, perché il karma funziona. Tu non conosci la vergogna di rubare in casa di una vecchia disabile, non conosci l'onore di essere un uomo. Sei un ladro che troppo bene si è adattato in un mondo di ingiustizie ma una famiglia ce l'avrai anche tu, e la tua stirpe conoscerà tutto l'odio che hai guadagnato in una vita miserevole che hai condotto. Ci sarà la giustizia, in questo mondo o in un altro, ricordalo vigliacco, tu che vivi all'ombra delle persone oneste e pulite. Potrai rubare i nostri soldi ed il nostro oro ma non ruberai mai i veri valori della vita che sono onestà e rispetto. Ora che hai preso tutto il nostro odio eterno a te e la tua stirpe, noi siamo in pace: goditelo! Ricorda che Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani».