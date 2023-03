Arterie strategiche e sicurezza: controllate 249 vetture e 40 persone ai domiciliari

VASTO. La scorsa settimana sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nella macro-area Vasto-San Salvo e sulle principali direttrici di accesso alle due città, impiegando in servizi straordinari il personale delle stazioni Carabinieri che dipendono dalla compagnia di Vasto.

L'attenzione è stata incentrata particolarmente sulla statale 16 e sulla Fondovalle Trigno, al limite con il confine regionale oltre che sulle località marine ove, nel recente passato, maggiore è stata l'incidenza di reati predatori.

Nel corso dell'attività straordinaria di controllo del territorio sono state identificate 363 persone, controllate 249 autovetture e 40 soggetti sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari.

Tali servizi saranno replicati nelle prossime settimane con l'obiettivo di incrementare la prevenzione e la repressione dei reati in tutto il vastese e la percezione della sicurezza per i cittadini in relazione alle recenti direttive impartite dal prefetto di Chieti, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato a questa sensibile zona della provincia teatina.