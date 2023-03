Violenza sulle donne, in 14 mesi oltre cento denunce e 20 misure cautelari

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle Donne, la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ribadisce il proprio impegno quotidiano a favore delle tante donne purtroppo ancora vittime di violenza, fascia protetta a cui viene dedicata grande attenzione.

Nella provincia di Campobasso, dal mese di gennaio 2022 ad oggi, sono stati circa un centinaio i procedimenti penali curati dal personale della Questura per reati contro le donne e trattati in Codice rosso, procedura d’urgenza introdotta dalla legge n. 69 del 2019 per i reati di violenza domestica e di genere.

Per tali procedimenti, sono state emesse da parte dell’Autorità Giudiziaria 20 misure cautelari della seguente tipologia: allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi frequentati dalla parte offesa, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura, collocamento in R.E.M.S. (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza).

Per la maggior parte dei suddetti procedimenti è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari con conseguente rinvio a giudizio dell’indagato.

Sempre in tale ambito, previo consenso delle parti offese, si è proceduto al collocamento in strutture protette di 5 donne vittime di reato, una delle quali unitamente al proprio figlio minore.

Tra i casi di violenza contro le donne che hanno impegnato gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso nelle relative attività di indagine, meritano di essere ricordati i casi di due donne che per diverso tempo sono state costrette da parte dei rispettivi mariti, alcolisti, a subire umiliazioni, denigrazioni di ogni genere e talvolta anche percosse, vivendo insieme ai rispettivi figli in un clima di perenne violenza psicologica e fisica. I tempestivi accertamenti posti in essere dagli uomini della Questura hanno fatto sì che l’Autorità Giudiziaria disponesse l’allontanamento dal nucleo familiare dei mariti violenti, collocandoli presso strutture sanitarie preposte alla cura delle proprie dipendenze.

Tra gli altri episodi significativi di violenza domestica con protagonista una donna, va ricordato l’episodio verificatosi il 30 agosto 2022 all’interno di un supermercato del Capoluogo. In quella circostanza la vittima è stata una donna di nazionalità russa, trasferitasi da qualche mese in città. Mentre era intenta a fare spesa è stata avvicinata dal marito, da cui aveva deciso di separarsi, il quale dopo un primo tentativo di approccio, all’improvviso, ha iniziato a colpirla al volto e sul resto del corpo, accanendosi con pugni e calci.

In quel caso la donna è stata immediatamente soccorsa da un cliente del supermercato, che è riuscito a far allontanare l’uomo, mentre le altre persone presenti hanno allertato le forze di polizia. L’autore dell’aggressione è stato denunciato e la donna collocata presso una struttura protetta dopo aver ricevuto le dovute cure mediche.

Da ultimo, si rammenta il recente arresto, a Termoli, da parte del personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso di due cittadini rumeni ritenuti responsabili di gravi reati nei confronti di due giovani connazionali, costrette a prostituirsi sotto ripetute minacce e vessazioni.