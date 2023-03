Elicottero e artificieri della Polizia impegnati in una esercitazione al porto turistico

Elicottero della Polizia in esercitazione al porto turistico

TERMOLI. Esercitazione top secret stamani della Polizia di Stato al porto turistico Marina di San Pietro.

Agenti elicotteristi con un Augusta AB312, ma anche un gruppo di artificieri, provenienti da Pescara come lo stesso velivolo, per testare alcuni strumenti che utilizzano nel loro lavoro.





Bocche cucite ovviamente, con test eseguiti a terra, ma anche la prova di utilizzazione della rotonda come base per atterraggio, che pare funzioni alla perfezione, vista l’ubicazione, nonostante ci fossero raffiche di libeccio, che hanno riscaldato e non poco il clima di inizio marzo.

Ovviamente, vista la presenza cospicua di gente in uno dei luoghi di ritrovo più frequentati della costa, la presenza di Polizia e dell’elicottero ha destato non poca curiosità.

