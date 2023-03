Auto alimentate a metano nel mirino dei ladri, altri tentati furti a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Vetture ibride nel mirino dei malviventi. Cambiano anche i “gusti”, si fa per dire, dei banditi che giungono probabilmente da oltre confine a Sud, per razziare il parco vetture della costa molisana e termolese.

Cambiano le richieste di pezzi di ricambio, evidentemente, perché non è un caso che nel giro di pochi giorni siano diversi i tentativi di furto ai danni di veicoli della stessa marca, ci riferiamo alle Seat, di cui ieri abbiamo dato notizia del colpo avvenuto nel parcheggio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma non è stato l’unico episodio, come ci ha riferito un residente, peraltro sempre della stessa zona.

«Salve sono un vostro lettore, ho appena visionato l’articolo del furto della Seat, molto probabilmente queste vetture sono molto gettonate visto che tra la notte tra il 7 e l’8 marzo scorsa hanno provato a rubare la mia Seat Arona nuovissima a metano fortunatamente senza riuscirci. Chiediamo molti più controlli dalle forze dell’ordine».

In questo caso il furto non è riuscito, probabilmente perché i malintenzionati sono stati disturbati mentre provavano a forzare la portiera della vettura.