"Piccola" scossa da 2.2 di magnitudo nell'area del cratere 2018

LARINO. Basta una piccola scossa, di magnitudo 2.2, in queste settimane di intensa attività sismica globale, per accendere i riflettori anche nel basso Molise.

Il terremoto è stato segnalato dalla sala operativa dell'Ingv di Roma alle 9.26, con epicentro a 5 km dal territorio di Larino, ma nella zona che fa riferimento al cratere degli eventi tellurici del 2018. La scossa è avvenuta a 15 km di profondità, con coordinate geografiche (latitudine e longitudine) 41.8400, 14.8740.

Ovviamente è stato percepito solo strumentalmente. Ricordiamo come nell'area del terremoto dell'agosto 2018 è in corso la ricostruzione post sisma, prorogata a fine anno, come reso noto dal commissario Donato Toma nella seduta di martedì scorso del Consiglio regionale, su cui il sindaco di Montecilfone, capofila dei ventuno enti locali coinvolti, ha chiesto la proroga delle ordinanze al 30 settembre prossimo.